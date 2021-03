Le Dragons n’a toujours pas dit son dernier mot

Après leur succès de la semaine dernière face à la Gantoise, les Anversois ont démontré face à un Léo, certes diminué (avec les absences de Tom Boon, de Dylan Englebert, de Tom Degroote et de Tanguy Zimmer), qu’ils étaient bel et bien de retour dans le parcours et qu’il faudrait compter avec eux pour le sprint final vers les demi-finales. Le Dragons a réalisé le match parfait en marquant 2 fois en première période via Félix Denayer (sur penalty) et Lucas Martinez avant de proposer une défense solide et bien organisée. Les Bruxellois qui restaient sur un 9 sur 9 depuis l’entame des playoffs ont bien essayé de réagir mais sans succès.

Le succès (2-0) du club de Brasschaat combiné à celui des Gantois qui recevaient le Racing (3-1) relance le suspense dans la poule A avec 3 candidats au dernier carré qui se tiennent en seulement 3 unités. « Nous avons réalisé une très bonne première mi-temps », se réjouissait le capitaine Florent van Aubel. « Dan le 3e quart, le Léopold a tout mis en œuvre pour revenir dans le match mais sans succès. Nous nous sommes bien battus et nous avons bien résisté malgré plusieurs p.c. pour notre adversaire. Nous avons parfaitement suivi le plan en restant bien dans notre structure. Tout est relancé dans le groupe alors qu’il ne reste plus que 6 points à prendre. Je suis content car nous avons fait preuve de caractère depuis l’entame des playoffs. Nous avons répondu présent même si nous ne sommes pas encore le Dragons de ces dernières années. L’attitude est bonne et ce caractère fait partie intégrante de notre ADN. Nous restons sur un excellent 9 sur 12 qu’il faudra confirmer lors des 2 derniers duels. »

Les playoffs s’interrompent à présent pour 3 semaines. Le Léopold disputera le Final 4 de l’EHL, dans 2 semaines, à Amsterdam et sera opposé à Bloemendaal. Un rendez-vous important pour les Ucclois qui espèrent bien briller sur la scène européenne et qui récupéreront peut-être leur attaquant prolifique Tom Boon pour l’occasion. Le Dragons, de son côté, préparera minutieusement ses 2 dernières sorties au Racing et à Gand avec la ferme intention de poursuivre sur sa lancée…