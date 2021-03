Le Waterloo Ducks est le premier qualifié pour les demi-finales de playoffs

Après leur succès de la semaine dernière face à la Gantoise, les Anversois ont démontré face à un Léo, certes diminué (avec les absences de Tom Boon, de Dylan Englebert, de Tom Degroote et de Tanguy Zimmer), qu’ils étaient bel et bien de retour dans le parcours et qu’il faudrait compter avec eux pour le sprint vers les demi-finales. Le Dragons a réalisé le match parfait en marquant 2 fois en première période via Félix Denayer (sur penalty) et Lucas Martinez avant de proposer une défense solide et bien organisée. Les Bruxellois qui restaient sur un 9 sur 9 depuis l’entame des playoffs ont bien essayé de réagir mais sans succès.

Le succès (2-0) du club de Brasschaat combiné à celui des Gantois qui recevaient le Racing (3-1) relance le suspense dans la poule A avec 3 candidats au dernier carré qui se tiennent en seulement 3 unités. « Nous avons réalisé une très bonne première mi-temps », se réjouissait le capitaine Florent van Aubel. « Dans le 3e quart, le Léopold a tout mis en œuvre pour revenir dans le match mais sans succès. Nous nous sommes bien battus et nous avons bien résisté malgré plusieurs p.c. pour notre adversaire. Nous avons parfaitement suivi le plan en restant bien dans notre structure. Tout est relancé dans le groupe alors qu’il ne reste plus que 6 points à prendre. Je suis content car nous avons fait preuve de caractère depuis l’entame des playoffs. Nous avons répondu présent même si nous ne sommes pas encore le Dragons de ces dernières années. L’attitude est bonne et ce caractère fait partie intégrante de notre ADN. Nous restons sur un excellent 9 sur 12 qu’il faudra confirmer lors des 2 derniers duels. »

Les playoffs s’interrompent à présent pour 3 semaines. Le Léopold disputera le Final 4 de l’EHL, dans 2 semaines, à Amsterdam et sera opposé à Bloemendaal. Un rendez-vous important pour les Ucclois qui espèrent bien briller sur la scène européenne et qui récupéreront peut-être leur attaquant prolifique Tom Boon pour l’occasion. Le Dragons, de son côté, préparera minutieusement ses 2 dernières sorties au Racing et à Gand avec la ferme intention de poursuivre sur sa lancée…

Gantoise – Racing : 3-1.

Les Flandriens ont, enfin, réussi à corriger le tir après 3 défaites consécutives face à une équipe bruxelloise qui alignait 3 U19 (Gaspard Xavier, Harald Marquet et Hippolyte Delavignette) suite à la suspension de Jérôme Truyens et à l’absence de Conor Harte. L’équipe locale a pris l’initiative malgré beaucoup de nervosité et a ouvert la marque via Juan Saladino (27e). Mais les Ucclois réagissaient juste avant la pause grâce à Alexis Cayphas. La blessure de Victor Wegnez (cheville) à la 38e minute redistribuait la carte et Gand prenait l’ascendant sur son adversaire du jour avec des but d’Etienne Tynevez (41e) et Arthur De Borrekens (64e). Un succès qui maintient un suspense total dans la poule puisque le Léo, Gand et le Dragons se battront jusqu’au bout pour arracher l’une des 2 places en demi-finale lors des 2 dernières journées de playoffs.

Groupe B

Orée – Beerschot : 2-2.

Les Bruxellois avaient un sentiment mitigé au coup de sifflet final. Ils possédaient toujours 6 points d’avance sur le 3e du groupe à l’issue de leur partage logique face au Anversois mais ils se rendaient compte, dans le même temps, qu’ils n’avaient pas rendu une copie exceptionnelle face au Bee qui peut toujours espérer accrocher les demis à condition qu’il réussisse un sans-faute et que l’Orée termine avec un 0 sur 6. Pourtant, tout avait débuté idéalement pour l’équipe locale qui ouvrait la marque dès la 7e minute sur un stroke converti par Tomi Domene. Les échanges étaient agréables à suivre et Moritz Fürste égalisait sur penalty à la 21e minute. Mais moins de 120 secondes plus tard, Timothé Clément replaçait ses couleurs au commandement d’un magnifique tir croisé qui surprenait Harry Verhoeven. La tension était palpable et les duels musclés. Et à la 33e minute, sur le 5e penalty visiteur, Arthur De Sloover jouait la phase et Stanley Verhoeven inscrivait le 2-2. La seconde période était un peu plus brouillonne et le Bee démontrait qu’il n’avait pas encore dit son dernier mot dans la course au dernier carré. Mais Arthur Thieffry était en grande forme et repoussait le danger à plusieurs reprises principalement sur penalty. Les hommes de Xavier De Greve ont donc assuré l’essentiel et conserve la main à 2 journées de la fin des playoffs.

Waterloo Ducks – Louvain : 2-2.

Jean Willems aura clairement des choses à dire à ses troupes les prochains jours après le partage arraché sur le fil face à des Universitaires qui n’ont déjà plus rien à gagner cette saison. En effet, ils ont alterné le bon et le moins bon face à un adversaire qui a évolué sans pression et qui prépare déjà la saison prochaine. Jérôme Dekeyser ouvrait la marque sur penalty dès la 12e minute. Un premier avertissement qui réveillait quelque peu l’équipe locale qui se montrait un peu plus concernée. Et, à la 44e minute, Gauthier Boccard égalisait sur penalty. Mais un quart d’heure plus tard, Sean Murray redonnait l’avance aux visiteurs. C’est finalement Victor Charlet qui fixait le score final, sur p.c., à 4 minutes du coup de sifflet final. Malgré ce partage, le Watducks est donc le premier club à valider son ticket pour les demis.

Playdowns :

Namur – Herakles : 1-6.

Il n’y a pas eu de miracle pour les Namurois face à un adversaire qui veut assurer au plus vite sa place en division d’honneur et qui possède évidemment un groupe bien plus expérimenté. Les buteurs du jour : Charlie Van Damme, Arno Van Dessel, Amaury Keusters, Jack Vloeberghs (2) et Louis Delaisse. Gilles Géruzet a sauvé l’honneur sur penalty pour les locaux.

Antwerp – Old Club : 5-3.

Les Liégeois ont tout donné à Sint-Job-In’t-Goor mais ils repartent malheureusement avec 0 point après une prestation solide et surtout après avoir mis la pression sur des Anversois qui ont souffert par moments. Les échanges ont été serrés et les visiteurs ont même espéré créer la surprise quand ils n’étaient menés que 4-3 au moment d’aborder le dernier quart d’heure. Mais le réalisme local a payé avec le dernier but de Gregory Stockbroekx. Les buteurs : Dominic Uher (p.c.), Pieter Van Straaten, Milan Van Baal et Pepe Bijlaard pour l’Antwerp ; Maxime Lectius (p.c.), Tom Dawance et Tanguy Tambwe pour l’Old Club.

Daring – Braxgata : 1-1.

Ce bon point empoché par les Bruxellois pourrait peser lourd dans la balance au moment du décompte final. Le Daring a bien tenu malgré la pression imposée par son adversaire. Et c’est même l’équipe locale qui frappait la première via Alex Van Linthoudt à la fin du troisième quart. Mais le Brax faisait jouer son expérience pour égaliser grâce à Christophe Adriaensen (63e).