Vincent Kompany fier de la prestation d’Anderlecht: «C’est le Sporting que nous voulons voir»

Anderlecht a battu Zulte Waregem (4-1) dimanche dans le cadre de la 31e journée du championnat. Les deux équipes ont terminé à dix suite à l’exclusion du capitaine du Essevee Damien Marcq (26e) et de Josh Cullen (85e). Jelle Vossen (5e, 0-1) a ouvert la marque pour les Flandriens mais Anouar Ait El Hadj (32e), Amir Murillo (45e+2), Yari Verschaeren (54e) et Abdoulay Diaby (90e) ont permis aux Bruxellois de conserver leur 5e place avec 49 points comme Ostende (4e).

« C’est le Sporting d’Anderlecht que nous voulons voir. On s’est créé beaucoup d’occasions. On aurait pu marquer davantage de buts. On a proposé un jeu séduisant. C’est une prestation positive et bien davantage que trois points », avouait Vincent Kompany, le T1 du RSCA au micro d’Eleven Sport.

« On a beaucoup donné face à une équipe qui était bien organisée. Mais on est parvenu à trouver la clé dans la défense adverse. Et on a inscrit quatre buts. Les jeunes ont fait le job et se sont fait plaisir », reprend Kompany.