Romelu Lukaku pourrait être autorisé à rejoindre la sélection belge

Couché par Roberto Martinez sur la liste des 33 appelés malgré la flambée de cas de coronavirus au sein du noyau de l’Inter (Handanovic, D’Ambrosio, Vecino et De Vrij), Romelu Lukaku peut toujours entretenir l’espoir de retrouver ses partenaires au sein des Diables… et ainsi éviter le troisième forfait d’un cadre après ceux d’Axel Witsel et Eden Hazard.

Les derniers échos venant d’Italie incitent à l’optimisme même si aucune déclaration officielle n’est venue en garantie. Depuis l’annonce des premiers cas positifs chez les Nerazzurri mercredi dernier, plus aucune contamination n’a été constatée dans les tests effectués par les autorités sanitaires milanaises.