D1A: La Gantoise domine le Cercle grâce à un but tardif de Castro-Montes

Vainqueur du Cercle Bruges par le plus petit écart grâce à un but d’Alessio Castro-Montes (81e), Gand s’est hissé en neuvième position avec 43 points et se retrouve en course pour les playoffs.

Malgré la défaite face au Club Bruges, Hein Vanhaezebrouck a laissé Vadis Odjidja et Tarik Tissoudali sur le banc et a aligné ses deux tours, Roman Yaremchuk et Laurent Depoitre, devant. Au Cercle, Yves Vanderhaeghe a remplacé Hannes Van der Bruggen suspendu par Charles Vanhoutte et Kevin Denkey a cédé sa place à Anthony Musaba.