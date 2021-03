Déconfinement: ce qui change ce lundi

-les activités peuvent uniquement avoir lieu sans nuitée ;

-les encadrants et les participants âgés de 13 ans et plus respectent, dans la mesure du possible, les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, et les encadrants sont obligés de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu ;

-les activités peuvent uniquement avoir lieu sans public, sauf en ce qui concerne les entraînements sportifs non professionnels, où chaque participant peut être accompagné par un seul membre du même ménage. »

Par ailleurs, on peut lire dans l’arrêté royal un prolongement de l’interdiction des voyages non-essentiels jusqu’au 30 avril alors que Didier Reynders assure avoir eu l’information d’Annelies Verlinden qu’il courait jusqu’au 18 avril.