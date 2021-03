Deliveroo vise une capitalisation jusqu'à 8,8 milliards de livres

Dans un communiqué lundi, elle dit avoir établi le prix de son futur titre à entre 3,90 et 4,60 livres. L'opération, grâce à laquelle le groupe espère lever un milliard de livres, sera composée d'actions existantes et nouvelles, avec une possible option de surallocation de 10%.

"Devenir une entreprise cotée va nous permettre d'investir dans l'innovation, de développer de nouveaux outils technologiques pour aider les restaurants et les épiciers, fournir plus de travail aux livreurs et étendre le choix des consommateurs" a commenté le fondateur et directeur général Will Shu.