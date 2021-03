Football: ce qu’il faut retenir de la 31e journée de D1A (vidéos)

Le Sporting d’Anderlecht a remporté ce dimanche, face à Zulte Waregem, la première des quatre finales qu’il lui reste à disputer d’ici la fin de la phase classique de D1A. Pourtant mis sous grosse pression après l’ouverture du score de Jelle Vossen à la 5e minute de jeu, les Mauves ont réussi à renverser la vapeur. Bien aidés par l’exclusion de Damien Marcq (26e), les hommes de Kompany ont ensuite déroulé grâce à des buts d’Anouar Ait El Hadj, Michael Murillo, Yari Verschaeren et Abdoulaye Diaby. Un succès qui leur permet de rester au contact d’Ostende à la 5e place, et de s’accrocher dans la course au Top 4, et de grappiller deux points sur Genk, avant d’affronter l’Antwerp puis le FC Bruges.

Hormis la victoire des Mauves face à un concurrent direct, l’Antwerp a créé la surprise en s’imposant à Bruges (0-2), Ostende a renoué avec la victoire à Mouscron (0-1) et Malines et OHL ont partagé l’enjeu (2-2), perdant chacun deux points précieux.

Des résultats qui clarifient quelque peu la course aux Playoffs 1 : avec sa victoire, l’Antwerp, qui était déjà en bonne position, semble avoir pris une réelle option sur le Top 4. Juste derrière, Genk a concédé du terrain à Ostende et Anderlecht, véritables gagnants du week-end. Les Limbourgeois ne comptent plus qu’un petit point d’avance sur leurs deux poursuivants, et une lutte à trois équipes se dessine pour les deux dernières places qualificatives en Playoffs 1, étant donné qu’OHL, 6e, pointe désormais à 4 points d’Anderlecht.

Malgré une belle prestation, le Standard voit le Top 4 s’envoler

S’il pouvait encore nourrir certains espoirs de Playoffs 1, le Standard doit désormais se résoudre à se battre pour le Top 8, et les Playoffs 2. Malgré une prestation solide, les Rouches n’ont pas pu s’imposer à Genk (2-2), et affichent un retard de 8 points sur les 4e et 5e places, avec seulement trois matches restants. Si ce n’est pas encore mathématiquement terminé, il faudrait un impensable miracle pour les Liégeois qui doivent remporter leurs trois derniers matches, tout en espérant trois défaites d’Ostende et Anderlecht, ainsi que des faux pas des six autres équipes intercalées entre la 5e place des Mauves et leur 12e place au classement.

Le Standard ne compte toutefois que deux points de retard sur la 8e place de Zulte Waregem, et devrait désormais faire des Playoffs 2 son objectif principal, en attendant la finale de la Coupe de Belgique face à Genk.

Deux matches remis, dont Beerschot – SC Charleroi

Le coronavirus est venu jouer les trouble-fêtes dans cette fin de saison haletante, en provoquant la remise d’un match décisif dans la lutte aux Playoffs : Beerschot – Sporting Charleroi. En raison des nombreux cas positifs côté carolo, la rencontre a été reportée au 7 avril prochain. En cas de victoire, les Zèbres reviendraient à égalité avec leur adversaire anversois (7e), qui pourrait lui revenir à deux points d’Ostende et Anderlecht s’il l’emporte. Une rencontre décisive donc, lors de laquelle les Zèbres seraient bien inspirés de s’imposer, pour se replacer dans le Top 8, et peut-être même continuer à rêver de Playoffs 1.

Le match entre Saint-Trond et Waasland-Beveren, qui luttent tous les deux en bas de classement, n’a pas non plus pu se tenir en raison du nombre de cas positifs au Covid 19 chez les Trudonnaires.

Mauvaise opération pour l’Excel Mouscron

Enfin, Mouscron s’est incliné de justesse sur sa pelouse face à Ostende, et reste sous la menace du Cercle de Bruges (17e), battu à La Gantoise (1-0), et qui ne compte toujours qu’un point de retard sur les Hurlus. À trois journées de la fin de la phase classique, les Brugeois occupent la place de barragiste et voudront à tout prix dépasser l’Excel pour se sauver directement.

Le classement