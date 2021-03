ING lance un service en ligne pour gérer ses abonnements

Le service OneView, disponible via l'application et le site d'e-banking de la banque, offre aux utilisateurs une vue globale sur leurs abonnements, par exemple au gaz et à l?électricité, à des services de streaming ou de fitness, sur base des informations relatives à leur compte et des paiements récurrents. Ils peuvent ainsi les gérer ou les résilier sans devoir contacter eux-mêmes l'entreprise.

Une fonctionnalité supplémentaire permet en outre de comparer son fournisseur d'énergie ou son opérateur mobile avec de meilleures alternatives sur le marché.