Des ministres donnent un cours virtuel aux élèves du secondaire

Les élèves auront aussi l'occasion de découvrir le fonctionnement de la sécurité sociale avec la ministre des Pensions et de l'Intégration sociale Karine Lalieux ou encore d'en apprendre davantage sur le marché du travail avec le ministre de l'Economie et du Travail Pierre-Yves Dermagne. Le ministre des Finances Vincent van Peterghem, la secrétaire d'Etat au Budget et à la Protection des consommateurs Eva De Bleeker et le président de la FSMA Jean-Paul Servais participent également à l'initiative.