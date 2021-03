Mertens passe la barre des 100 buts en Serie A: le week-end des Diables rouges à l’étranger (vidéos)

Le sélectionneur national a noté que les 6 éléments de Jupiler Pro League (Simon Mignolet, Brandon Mechele, Albert Sambi Lokonga, Hans Vanaken, Charles De Ketelaere et Yari Verschaeren) ont tenu leur rang, avec un but de Verschaeren comme cerise sur le gâteau.

Sur les trente-trois noms dévoilés vendredi par Roberto Martinez, il était déjà acquis que plusieurs ne seraient pas en action ce week-end. Outre les blessés (Nacer Chadli, Orel Mangala et Dedryck Boyata), plusieurs n’avaient pas de match à leur programme : Romelu Lukaku, Leander Dendoncker, Christian Benteke, Michy Batshuayi et Thomas Vermaelen.

Dans une saison perturbée par les blessures, Thorgan Hazard (match complet) et Thomas Meunier (80 minutes) étaient à nouveau titulaires samedi à Cologne où le BVB a sauvé in extremis un point, insuffisant dans la course au Top 4. Quant à Koen Casteels, s’il n’a pas ajouté une clean sheet sur le terrain de son ancien employeur, il continue à viser la Ligue des champions avec Wolfsbourg.

Un stade que Youri Tielemans, Timothy Castagne (match complet) et Dennis Praet (entré au jeu à la 73e) ont atteint aussi avec Leicester ce dimanche en écartant Manchester United. Tielemans a confirmé une fois de plus qu’il livrait une grande saison en inscrivant le 2e but des « Foxes », pour porter définitivement son équipe aux commandes. Pas besoin sans doute de chercher plus loin le remplaçant d’Axel Witsel.

Un autre joueur se met aussi en évidence outre-Manche alors qu’une place se libère à gauche suite à la blessure d’Eden Hazard. Si Brighton est en passe de se sauver, Leandro Trossard y est pour beaucoup. Samedi en Premier League, il a inscrit son 4e but de la saison (contre 5 la saison passée) en plus d’un assist. Entré en septembre 2018 dans le noyau des Diables, il y a souvent joué de malchance, se blessant même à Tubize la saison passée ou étant indisponible lors du dernier rendez-vous, mais sa forme actuelle en fait un joker potentiel à la place du Merengue, en plus de Yannick Carrasco et Thorgan Hazard.

Seul petit bémol : Toby Alderweireld n’était pas dans le groupe de Tottenham ce dimanche soir à Aston Villa. Le motif invoqué est une maladie, sans rapport avec le coronavirus.

Espagne

Thibaut Courtois n’a pas obtenu de clean sheet au Celta Vigo mais a été décisif dans les moments chauds du Real Madrid. Yannick Carrasco, premier choix pour pallier le forfait d’Eden Hazard, a joué un match complet… à droite (et a pris une jaune) pour l’Atlético où le 500e but pro de Luis Suarez a suffi pour battre Alavès. Adnan Januzaj est monté à l’heure de jeu à la Real Sociedad contre Barcelone mais la défaite (1-6 pour le 768e match de Messi) était déjà largement actée.

France

Jason Denayer (OL) a joué 78 minutes contre le PSG : une mauvaise soirée avec 4 buts encaissés après 52 minutes dont un doublé de Kylian Mbappé pour atteindre les 100 buts en Ligue 1. Thomas Foket a disputé tout le match avec Reims à Dijon. Jérémy Doku va garder un goût mitigé de son déplacement à Metz avec Rennes : un premier but après 31 matches (et 3 assists) avec les Bretons… mais aussi une première carte rouge pour une vilaine semelle.

Italie

En l’absence de Romelu Lukaku, un autre attaquant belge a tenu le haut du pavé en Serie A. À la pointe de l’attaque de Naples à Rome, Dries Mertens n’a pas manqué l’occasion d’entrer encore un peu plus dans l’histoire des « Partenopei ». Avec deux buts en première mi-temps (ses 6e et 7e buts cette saison) à Rome, il a atteint le cap des 100 buts en Serie A, seulement réalisé par deux Napolitains avant lui : Marek Hamsik (100) et Anton Vojak (102). Recordman du plus grand nombre de matches officiel avec le club de Campanie, il a placé la barre à 133 buts, toutes compétitions confondues, loin devant Marek Hamsik (121) et Diego Maradona (115). « DM14 » est sorti après 67 minutes pour donner du temps de jeu à Victor Osimhen.

Du côté du Milan AC, Alexis Saelemaekers a été remplacé juste après l’égalisation de Diaz (2-2) sur le terrain de la Fiorentina et a assisté en spectateur à la victoire finale de ses couleurs (2-3).

Portugal

Titulaire durant les 90 minutes dans une défense à trois, Jan Vertonghen s’est imposé 0-2 à Braga avec Benfica et reste 3e loin derrière le Sporting Portugal.