Plus de 2.200 lits d’hôpitaux occupés par des patients covid

Entre le 15 et le 21 mars, 197,3 personnes ont été admises en moyenne chaque jour dans un établissement hospitalier, ce qui représente une hausse de 22 % en une semaine. Un pic de 243 hospitalisations a été constaté le 20 mars, un nombre qui n’avait plus été atteint depuis fin novembre.

Le nombre de nouveaux cas augmente plus rapidement encore que les hospitalisations. Entre le 12 et le 18 mars, 3.867 contaminations au Covid-19 ont été dépistées chaque jour en moyenne, soit une hausse de 42 % en une semaine. Le nombre de tests effectués a augmenté dans le même temps de 19 %.

Le 15 mars, 5.275 infections ont été enregistrées, un niveau qui n’était plus atteint depuis la mi-novembre. Le 18 mars, plus de 5.000 nouveaux cas ont également été dépistés. En un peu plus d’un an, 837.006 contaminations par le coronavirus ont été confirmées en Belgique.

Lire aussi Maison de repos: la vaccination a fait ses preuves

Lire aussi Maison de repos: la vaccination a fait ses preuves

La plus forte augmentation du nombre de contaminations en une semaine a été constatée dans les provinces de Luxembourg et du Brabant wallon, accusant chacune des hausses de plus de 60 %.

Un point positif tout de même : le nombre de décès continue de baisser. Du 12 au 18 mars, 23,6 personnes en moyenne ont succombé chaque jour à l’infection, ce qui représente une baisse de 10,8 % en une semaine. Au total, la Belgique déplore la mort de 22.707 personnes dans le cadre de cette épidémie.