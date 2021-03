Bruxelles: plusieurs centres de vaccination ont ouvert ce lundi

L’objectif est d’atteindre 25.000 personnes vaccinées par mois. Le bourgmestre d’Anderlecht a noté que le stade offrait de multiples facilités pratiques et a expliqué que c’est « le personnel communal qui se charge du travail administratif et de l’accueil au sein même du centre de vaccination, tout cela chapeauté par Dr Godeau, le médecin communal ».

Le centre de Woluwé-Saint-Lambert est lui situé au complexe sportif du Poséidon, avenue des Vaillants. Son accès est séparé des entrées à la piscine et au centre sportif. La coordination opérationnelle et médicale a été confiée à la Croix-Rouge. Le centre dispose de six lignes de vaccinations. Il sera ouvert de 09h00 à 17h00 du lundi au vendredi, avec une nocturne prévue le jeudi. Le Collège espère que le centre de vaccination pourra étendre ses horaires et être fonctionnel 12 heures par jour, 7 jours sur 7, dès lors qu’il sera temps de commencer l’administration des secondes doses.

Le centre d’Uccle est lui situé rue Égide Van Ophem.

Aux grands centres du Heysel et de Pacheco se sont ajoutés le 15 mars quatre centres à Schaerbeek, Forest, Woluwe-St-Pierre et Molenbeek-Saint-Jean. Le centre de l’hôpital Militaire est affairé pour le moment à vacciner son personnel de première ligne. Il passera à la vaccination du grand-public à compter de la semaine prochaine.