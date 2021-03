MotoGP: Marc Marquez ne participera pas aux deux premières courses de la saison

Marquez, 28 ans, n’avait déjà pas participé aux tests de pré-saison à Losail le week-end dernier pour se concentrer sur sa revalidation. L’Espagnol s’était fracturé l’humérus la saison dernière après une chute lors du premier Grand Prix de la saison 2020 à Jerez le 19 juillet dernier.

« Après un dernier examen avec mon équipe médicale, ils m’ont conseillé de ne pas participer aux deux Grand Prix au Qatar et de poursuivre ma revalidation pour être compétitif le plus vite possible », a écrit le pilote Honda sur Twitter.

La saison de MotoGP débute dimanche avec le Grand Prix du Qatar sur le circuit de Losail qui accueillera aussi le Grand Prix de Doha le dimanche 4 avril.