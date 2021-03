Un incendie aux fumées potentiellement toxiques se déclare dans un entrepôt de Ciney

Un incendie s’est déclaré, lundi après-midi, dans un entrepôt du zoning de Lienne à Ciney, a indiqué le bourgmestre de Ciney Frédéric Deville.

Les fumées sont potentiellement toxiques. Les autorités communales et les secours demandent aux personnes qui habitent la région de rester à l’intérieur et de garder portes et fenêtres fermées. «C’est un entrepôt à l’intérieur duquel on taille de la pierre. Il y a toutes sortes de produits. Les fumées doivent être analysées. C’est un canon à chaleur qui aurait provoqué l’incendie», a indiqué le bourgmestre de Ciney Frédéric Deville. Les pompiers des zones Nage et Dinaphi sont actuellement sur place. «Il n’y a pas de blessé à déplorer.»