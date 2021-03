Tour de Catalogne: Andreas Kron remporte la première étape et enfile le maillot de leader

Andreas Kron (Lotto Soudal) a remporté la première étape du Tour de Catalogne (WorldTour) autour de Calella (178,4 km) lundi. Il a devancé Luis Leon Sanchez (Astana-Premier Tech) et Rémy Rochas (Cofidis) au sprint.

Après un début de course assez calme, une échappée de six coureurs se formait au premier sprint intermédiaire au km 28 avec Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Rein Taaramae (Intermarché - Wanty-Gobert), Natnael Berhane (Cofidis) et Gotzon Martin (Euskaltel - Euskadi).