Coronavirus: Marc Van Ranst plaide pour un confinement strict

« Cette augmentation est tellement énorme que nous n’y parviendrons pas en choisissant un secteur dans lequel on va appliquer quelques mesures », a-t-il déclaré. Selon Marc Van Ranst, des décisions supplémentaires devront être prises par le prochain Comité de concertation. « Regardez ce que font les autres pays : en France et en Allemagne, ils renforcent très clairement les mesures, et en Italie, ils prennent même des mesures de type lockdown. »

« On est dans une situation où il est encore possible de manœuvrer, mais après il ne restera plus qu’à tirer la sonnette d’alarme », a averti Marc Van Ranst. « C’est pourtant facile à faire, mais vous ne le faites pas, n’est-ce pas ? », a-t-il ajouté, clairement déçu.

« Les politiciens craignent que la population ne veuille pas de mesures plus sévères. Je comprends que tout le monde en a assez, mais ce que la population veut surtout, c’est que la situation soit résolue le plus tôt possible et les demi-mesures ne sont pas ce qui fonctionne le mieux ».