Une adolescente portée disparue en Belgique

Ce lundi, Child Focus a partagé un avis de disparition concernant une adolescente de 14 ans. Laurine mesure 1m60 et est de corpulence forte. L’adolescente a les yeux bleus et les cheveux châtains coupés au carré. Elle porte un appareil dentaire. Au moment de sa disparition, elle avait des baskets noires Nike et un gros sac de voyage bleu clair.

Si vous avez la moindre information, contactez Child Focus au 116 000 ou la police au 0800 30 300.