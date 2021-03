Albert Sambi Lokonga, nouveau Diable rouge: «C’est une grande fierté pour la famille»

Sur ses premiers pas avec les Diables rouges : « Je suis vraiment content, c’est une forme d’aboutissement personnel et une grande fierté pour la famille. Car le travail a commencé quand j’étais tout jeune. J’ai appris cette sélection pendant que j’étais à un cours de langue et j’ai vu sur mon téléphone énormément de félicitations. C’est à ce moment-là que j’ai compris que j’étais repris en équipe nationale. Mon frère Paul-José Mpoku ? Il m’a dit d’en profiter car c’est la première fois que ça m’arrive. Après la blessure d’Axel Witsel, il y a quelques mois, j’ai commencé à réaliser qu’il était possible que je sois appelé chez les Diables et c’est arrivé. »

Sur le groupe actuel : « Il y a beaucoup de très bons joueurs, notamment Lukaku, De Bruyne et Eden. En côtoyant ces grands joueurs, je vais essayer d’engranger le plus d’expérience possible. Mais il y a aussi beaucoup de joueurs que je connais comme Saelemaekers, Doku, Verschaeren… Cela va faciliter mon adaptation. J’ai vraiment envie de me retrouver sur le terrain. Je veux montrer de quoi je suis capable, sans me mettre trop de pression sur les épaules. Le plus important sera ce que je produis sur le terrain. Je ne crois pas que ce soit important le fait que je porte le brassard en club. Je peux jouer en 6 ou en 8, les deux positions me conviennent assez bien. »