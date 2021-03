Thomas Vermaelen a quitté le Japon pour rejoindre les Diables rouges: «Malgré le vol et le décalage horaire, je suis en forme»

Thomas Vermaelen, qui évolue à Vissel Kobe, au Japon, avait fait les frais de la problématique des restrictions de voyage lors du précédent rassemblement. Il est cette fois bien présent. « Nous avons travaillé avec Vissel Kobe et la Fédération japonaise pour l’autoriser à venir. Nous avons trouvé une solution. Thomas est disponible pour les deux premiers matches. Ensuite, il rentrera et observera une période de quarantaine. Je remercie Vissel Kobe. Nous avons une excellente relation avec ce club et avec la Fédération japonaise. C’est un bel exemple de comment trouver une solution dans cette situation », expliquait Roberto Martinez.

« Une solution a vite été trouvée »

« La fédération belge de football a rapidement trouvé une solution avec mon club », reprend Vermaelen. « C’est une bonne chose pour tout le monde et j’en suis ravi. Il y a quatre ans, je n’avais pas joué face au pays de Galles en France, j’étais suspendu. Cela reste un très mauvais souvenir pour l’équipe nationale et pour le pays. La motivation est donc encore plus de mise. On a une revanche à prendre. Pour le reste, je me sens bien, je fais de mon mieux sur le terrain et je verrai de quoi l’avenir sera fait. Mais je reste ambitieux, c’est certain ».