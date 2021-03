Coronavirus: 44 écoles fermées en Fédération Wallonie-Bruxelles

Sur les près de 2.700 écoles fondamentales et secondaires que compte la Fédération Wallonie-Bruxelles, 44 étaient fermées ce lundi matin, soit 1,6 %, selon les informations de la RTBF. Il s’agit d’une « hausse sensible par rapport à la situation de début février », où 1 % des écoles étaient fermées pour cause de coronavirus.

A Bruxelles, sur les 520 écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une dizaine d’écoles sont fermées, soit 1,9 % du total des établissements.