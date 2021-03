Emmanuel André: «On va devoir aller vers des mesures plus larges»

Ce dernier Comité de concertation, il était difficile. On est à un moment d’accélération de l’épidémie, et c’est justement à ce moment-là qu’il faut pouvoir agir, de manière rapide et claire. Et on a loupé le coche », analyse Emmanuel André, sur le plateau de « QR », sur la RTBF.

« Je pense qu’aujourd’hui on est à un stade de l’épidémie où on est en train de décrocher. Et chaque jour qui passe, on retarde les décisions qu’on va devoir implémenter. »