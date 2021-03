Les premières images de l’entraînement des Diables rouges (photos et vidéo)

Testé négatif au covid-19 comme l’ensemble de ses coéquipiers à l’Inter, Romelu Lukaku a été autorisé à quitter l’Italie pour rejoindre Tubize ce lundi soir. Et, contrairement à ce qui a pu être évoqué en Lombardie, il pourra bel et bien participer aux trois matches de qualifications contre le pays de Galles, la Tchéquie et la Biélorussie.