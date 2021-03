Emmanuel André sur de nouvelles mesures: «Il y a un besoin d’agir à court terme»

Les jours se suivent et se ressemblent en Belgique. Les chiffres de l’épidémie de coronavirus continuent leur augmentation et de plus en plus de voix s’élèvent pour prendre des mesures strictes. Emmanuel André, microbiologiste et Charlotte Martin, infectiologue au CHU Saint-Pierre, étaient les invités de La Première.

Pour cette dernière, la Belgique est rentrée dans une troisième vague et il y a peu d’alternatives à un reconfinement. « On va essayer que cette vague soit la plus courte et la moins longue possible. Il y a beaucoup d’amertume, de fatigue de ne pas en finir, » a indiqué Charlotte Martin, en évoquant la situation dans les hôpitaux. « On est bien trop tard pour faire autre chose que le reconfinement. C’est bien triste, on avait déjà pointé il y a plusieurs semaines des indicateurs inquiétants et on n’a pas été écoutés. » Pour l’infectiologue, il faut cependant donner des perspectives à la population.

Lire aussi Coronavirus: le grand flop du testing en entreprise

Emmanuel André ne dit pas autre chose. Le microbiologiste regrette que les rapports rédigés par les experts ne soient pas pris en compte – pointant le baromètre ou les recommandations du GEMS. « Il faut prendre des mesures claires et respecter ce qui avait été décidé. Chaque jour qui passe est un jour où l’épidémie prend le dessus. Il y a un besoin d’agir à court terme. »