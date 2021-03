Mehdi Bayat évoque la situation d’Eden Hazard: «Il en souffre depuis pas mal de temps» (vidéos)

Les Diables rouges affrontent le pays de Galles ce mercredi pour entamer leur campagne qualificative pour la Coupe du monde 2022. Un match qui se jouera sans Eden Hazard, victime d’une nouvelle blessure musculaire. Pas d’opération pour le joueur du Real Madrid, mais bien plusieurs semaines de revalidation avec l’espoir de revenir à temps pour l’Euro en juin prochain. Ce lundi, Mehdi Bayat, président de l’Union belge, était l’invité de l’émission La Tribune sur la RTBF. L’occasion pour lui de revenir sur la situation que vit le capitaine des Diables rouges.

« Il ne faut pas oublier qu’on parle d’un être humain qui souffre depuis pas mal de temps de cette situation », a lancé Bayat. « C’est lui qui a poussé pour dire : ‘j’ai besoin de comprendre pourquoi j’enchaîne les blessures alors qu’avant je me blessais rarement’. Psychologiquement, il a pensé que son dernier souci au psoas était lié à cette plaque dans la cheville et qu’il fallait peut-être envisager de l’enlever. Après ça, il y a eu un avis médical qui a été pris très au sérieux. Aujourd’hui, on a décidé d’adopter une solution hybride qui est celle de ne pas enlever encore cette plaque pour que le Real puisse le récupérer le plus rapidement possible et qu’on puisse l’avoir à notre disposition à l’Euro. »

Pas le moment, donc, de faire une croix sur Hazard, même si personne ne veut s’aventurer à établir un calendrier précis pour son retour à la compétition. « Eden est un garçon fort », a poursuivi le président de l’Union belge. « Il a envie de se battre et travailler pour revenir à son meilleur niveau. C’est quelqu’un qui respire le bonheur quand il est sur le terrain et qui prend du plaisir. »