Yves Van Laethem: «Les chiffres sont comparables à ceux de début octobre, avant la deuxième vague» (vidéo)

Du côté des hôpitaux aussi, la tendance est à la hausse. Entre le 16 et le 22 mars, il y a eu en moyenne 203,7 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une augmentation de 22 % par rapport à la période de référence précédente. Au total, 2.359 personnes sont encore hospitalisées en raison du covid, dont 588 patients traités en soins intensifs.

Possible d’inverser la tendance

En conférence de presse, Yves Van Laethem a admis que la situation était inquiétante, alors que de plus en plus d’experts plaident pour un durcissement des mesures. « Rouges sont les chiffres et rouge est la carte », a lancé le porte-parole interfédéral. « Dans les hôpitaux, il y a deux fois plus de patients en soins intensifs qu’il y a cinq semaines. Ce sont des chiffres élevés, du même ordre de grandeur que ceux que nous avions connus en septembre, début octobre avant la deuxième vague. L’augmentation n’est pas encore aussi forte que lors de cette deuxième vague, elle n’est pas exponentielle. Le virus est bien là, même s’il est talonné par la vaccination. »