Nouveau défi pour Johan Walem: il fait son retour à Anderlecht pour coacher l’équipe féminine

Johan Walem fait son grand retour en Belgique, et même plus précisément à Anderlecht. L’ancien sélectionneur des Diablotins retrouve un banc puisqu’il prend la tête de l’équipe féminine des Mauves, succédant à Patrick Wachel, qui quittera le club après y avoir passé cinq saisons.

« C’est un grand changement de revenir ici dans ce club qui m’a tout donné dans ma carrière de joueur et d’entraîneur », a déclaré l’ancien anderlechtois qui avait débuté sa carrière de coach avec les espoirs mauves. « Quand on m’a demandé de reprendre l’équipe féminine, c’était une surprise, mais je l’ai pris avec beaucoup d’enthousiasme, car le foot féminin évolue d’une superbe manière en Belgique. Le club a encore des ambitions, des projets et je crois que le mot-clé est là : développer. J’adore ça, faire progresser des joueurs et maintenant des joueuses. Ce sont des ambitions partagées, et c’est avec grand plaisir et enthousiasme que je reprends le rôle de Wachel. »

Walem était libre depuis qu’il a quitté d’un commun accord son poste de sélectionneur national de Chypre le mois dernier.