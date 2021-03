Une grève touche Liege Airport, des avions bloqués au sol

La grève fait suite à une divergence entre les syndicats et la direction à propos des horaires des ravitailleurs. Pour l'instant, ces ouvriers assument des shifts de 12 heures, "deux fois de jour, deux fois de nuit et puis ils ont six jours de repos", détaille M. Delcourt. "Pour assumer notre croissance, nous avons engagé des ravitailleurs sous des contrats de huit heures", ce qui n'a pas plu aux syndicats, selon le porte-parole. Les représentants des travailleurs souhaitent que tous bénéficient du régime historique.

"La nuit, nous avons beaucoup de trafic et nous avons besoin de souplesse et de flexibilité. Ce sont deux logiques qui s'affrontent", analyse le porte-parole. Le dialogue n'est cependant pas rompu, des réunions entre direction et syndicats ont eu lieu récemment et sont encore prévues. Une négociation est en cours pour l'instant, selon M. Gretzer.