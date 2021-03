Coronavirus - Le chiffre d?affaires des entreprises se redresse encore, mais pas leurs perspectives

Les entreprises interrogées ont signalé une baisse de 9,3% de leurs ventes par rapport à la normale au cours de la semaine dernière. C'est un point de pourcentage de mieux qu'en février, et déjà 8 points de pourcentage de mieux qu'en novembre. La plus grande amélioration a été enregistrée dans les professions de contact non médicales, qui ont pu rouvrir leurs portes. En revanche, les secteurs des voyages (-91%), du transport routier de passagers (-81%) et de l'hôtellerie et de la restauration (-78%) continuent d'enregistrer des chiffres dans le rouge. L'impact de la crise est encore plus ressenti par les indépendants et les petites entreprises, alors que la perte de chiffre d'affaires est beaucoup plus faible dans les grandes structures.

Dans le même temps, il semble que les entreprises belges aient des perspectives un peu moins réjouissantes. Pour l'ensemble de l'année 2021, une perte de 8% du chiffre d'affaires est attendue; en 2022, il serait inférieur de 4%. Il s'agit d'une légère détérioration d'un point de pourcentage par rapport aux perspectives de février. La détérioration est plus évidente dans les secteurs qui souffrent le plus des mesures restrictives, tels que ceux du tourisme et les hôtels et restaurants.

À noter que l'enquête a été menée principalement les 15 et 16 mars et n'inclut donc pas encore la récente détérioration de la situation sanitaire en Belgique et le report de certains assouplissements décidé lors du comité de concertation du 19 mars, souligne l'ERMG. Une mesure qui a sans aucun doute eu un impact négatif sur les attentes des entreprises qui sont directement ou indirectement touchées, telles celles du secteur des arts, spectacles et services récréatifs.