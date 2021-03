Coronavirus: De Croo rencontre les ministres-Présidents ce mardi et pourrait avancer le Comité de concertation

Le tempo s’accélère au vu des derniers chiffres corona et du rapport du commissaire. «Rouges sont les chiffres, rouge est la carte": la situation est claire à la lecture des dernières données de Sciensano présentées mardi lors de la conférence de presse bihebdomadaire. Les contaminations et les hospitalisations augmentent partout, mais nous ne sommes pas dans une phase exponentielle comme on l’a connue avant la deuxième vague, a nuancé le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem.

Une concertation entre le Premier ministre et les ministre-présidents aura lieu aujourd’hui, une réunion du Kern est prévue à 20h ce soir. Le Comité de concertation pourrait être avancé dès demain matin.