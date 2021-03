La vaccination des personnes vulnérables devrait commencer le 2 avril

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke souhaite commencer la vaccination des personnes vulnérables le 2 avril, a-t-il expliqué mardi en commission de la Santé de la Chambre. Pour ce faire, il attend que les différents parlements aient approuvé l’accord de coopération conclu avec les Communautés et les Régions afin d’asseoir le traitement des données utilisées dans le cadre de la campagne de vaccination.

Malgré cette quasi-unanimité, de nombreuses questions ont été soulevées sur les garanties de protection de la vie privée qui accompagneront le transfert de données relatives aux personnes souffrant de comorbidités appelées à être vaccinées en priorité aux côtés de la tranche d’âge des plus de 65 ans. Le Conseil d’Etat et l’Autorité de Protection des Données (APD) ont formulé d’importantes remarques et objections. Il en a été tenu compte dans l’accord de coopération, a assuré M. Vandenbroucke qui a toutefois rappelé la volonté des différents ministres de la Santé d’un « cadre flexible »