Un penthouse à 750.000 euros en vente à Bruxelles (photos)

En quatre points

Par Marie-Eve Rebts

Situation

Cet appartement se trouve au quatrième et dernier étage d’un petit immeuble de Woluwe-Saint-Pierre. Le bâtiment est implanté en retrait de la rue, dans un clos très apprécié car plutôt calme et proche de tout. Au pied de l’appartement se trouve un petit parc, et les environs sont très bien pourvus en écoles, clubs de sport et facilités en tous genres. La place Sainte-Alix est accessible en moins de dix minutes à pied, et la place Dumon en cinq minutes en voiture. Au niveau transports, le quartier est desservi par plusieurs arrêts de bus et environ cinq minutes suffisent pour rejoindre les Quatre Bras de Tervuren et le ring. L’accès à la forêt de Soignes est également rapide.

État général

L’immeuble qui accueille le penthouse a été construit en 2004 et possède un concierge. La chaudière individuelle au gaz à condensation a été installée en 2018, mais pour le reste l’appartement n’a pas subi d’importantes transformations. Il a par contre été bien entretenu et ne nécessite pas de travaux dans l’immédiat. On y retrouve des châssis en double vitrage, un système électrique conforme ou encore un vidéophone, une alarme et une porte blindée. Sa PEB est de C. La cuisine équipée date de l’époque de construction, tout comme les salles d’eau. L’appartement est notamment fini avec des parquets dans plusieurs pièces, et des placards intégrés dans deux des trois chambres.

Disposition

Le hall d’entrée du penthouse comprend un coin vestiaire et un WC. Il donne accès au séjour de 50 m2 prolongé par une terrasse orientée sud/sud-ouest. A ce séjour sont reliés une cuisine équipée indépendante d’un côté, et un hall de nuit de l’autre. Autour de celui-ci se trouvent deux chambres de belle taille et une salle de bain. La troisième chambre est quant à elle implantée de l’autre côté de l’appartement. Elle est séparée du hall d’entrée par un couloir donnant aussi accès à une buanderie. Cette chambre est organisée en suite parentale, et est agrémentée d’une vaste salle de bain, d’un coin dressing et de placards intégrés. L’appartement dispose d’une cave au sous-sol, où il est possible d’acquérir aussi deux emplacements de parking.

Prix

Le prix de vente de l’appartement s’élève à 750.000 euros. Le bien peut être complété par deux emplacements de parking couverts, disponibles en option au prix de 25.000 euros l’unité. Les charges mensuelles (communs, concierge, eau, entretien chaudière…) s’élèvent à +/- 400 euros.