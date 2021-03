Le Comité de concertation avancé à ce mercredi matin, plusieurs mesures fortes sur la table

On accélère. Le Premier ministre, Alexander De Croo, consulte aujourd’hui les ministres-présidents des Régions et Communautés, sur la base des derniers chiffres et de l’analyse fournie par la commission Corona de Pedro Facon. Un comité ministériel restreint (kern) se réunira ce mardi soir. Un Comité de concertation est convoqué dès ce mercredi à 9h.

A bonnes sources au sein de la Vivaldi, on recadre les enjeux en ces termes, en l’occurrence pour ce qui concerne le possible nouveau tour de vis : « Ce sera tout ou rien. » A savoir : soit on poursuit dans les conditions actuelles, en appliquant les mesures décidées lors du dernier Codeco, vendredi dernier, et celles ajoutées dimanche par les ministres de l’Education ; soit on s’oriente vers un confinement pur et dur, d’un délai court, de trois semaines, impliquant enseignement, magasins non essentiels, centres commerciaux… Objectif : casser les courbes de la contamination, soulager les hôpitaux et, idéalement, repartir à zéro, en déconfinant cette fois, après le congé de Pâques.