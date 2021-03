Coronavirus - Les distributeurs en boissons manifesteront à Namur le 25 mars

Les distributeurs sont "déçus" des mesures de soutien prises par le gouvernement wallon. La période de référence retenue à savoir les trois derniers trimestres de 2020 est "mal choisie", selon la Febed qui rappelle que l'horeca était ouvert durant la moitié de cette période et que plus de 80% des distributeurs ont perdu plus de la moitié de leur chiffre d'affaires durant les 8 mois de fermeture de l'horeca.

Le secteur réclame une adaptation des mesures de soutien et redoute de nombreuses pertes d'emplois s'il n'est pas écouté.