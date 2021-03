Coronavirus: la Grèce va ouvrir ses frontières aux voyageurs vaccinés de l’Union européenne

La Grèce va ouvrir ses frontières aux voyageurs vaccinés de l’Union européenne et d’Israël, a fait savoir mardi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères et du Tourisme à l’agence de presse dpa. La décision devrait être officialisée plus tard dans la journée.

Les voyageurs concernés seront uniquement tenus de prouver qu’ils ont été vaccinés et ne devront alors pas observer de quarantaine ou présenter de test négatif.