Coronavirus - La FEB encourage les entreprises à utiliser l'outil d'analyse de risque Covid d'Agoria

"Lorsque le télétravail est impossible, le nouvel outil d?Agoria constitue un point de repère pratique pour protéger au maximum votre entreprise et toutes les personnes qui la fréquentent contre les risques du coronavirus", fait valoir le CEO de la FEB Pieter Timmermans. Ce dernier plaide par ailleurs pour que les autorités fassent "tout ce qui est en leur pouvoir" pour accélérer la campagne de vaccination. "Ce n?est qu?ainsi que nous pourrons sortir de la crise et offrir aux secteurs à l?arrêt et aux télétravailleurs les perspectives nécessaires", affirme-t-il.

La FEB et Agoria s?inquiètent des chiffres alarmants du coronavirus en Belgique et de leur impact sur le monde économique. Elles craignent que le nombre croissant de cas de coronavirus ne mette à nouveau les entreprises en difficulté et ne sape davantage les perspectives espérées. Les organisations patronales veulent absolument éviter que la situation devienne incontrôlable. Elles appellent donc chacun à respecter strictement les règles et encouragent les entreprises à utiliser le CIRS.

L'outil, déjà utilisé par 400 entreprises, est basé sur le guide générique "Travailler en sécurité" des partenaires sociaux du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, de la cellule politique du ministre de l?Emploi et des experts du SPF Emploi.