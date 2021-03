Coronavirus: le centre de vaccination du WEX fermé mercredi faute d’arrivages suffisants

Le centre de vaccination du WEX de Marche-en-Famenne sera fermé ce mercredi, annonce l’Avenir mardi. En cause : des arrivages de vaccins nettement inférieurs aux prévisions.

« On sait depuis ce week-end qu’on aura moins de vaccins que prévu dans notre capacité », explique mardi Laurent Briou, directeur du WEX. Lundi déjà, le centre est resté fermé. « À l’heure actuelle, 700 vaccins seulement nous ont été confirmés pour les prochains jours alors que nous disposons d’une capacité de 9.000. »

Les arrivages d’Astra Zeneca ne représenteraient qu’un faible pourcentage des quantités initialement annoncées tandis que les prochains arrivages de Pfizer sont attendus pour début avril. « On a fait le choix de travailler à 3-5 lignes sur des journées complètes. Nous serons donc ouverts vendredi et samedi. Peut-être jeudi si on nous confirme les arrivages supplémentaires. Nous voulons être certains avant d ? ouvrir des slots de réservations. L ? objectif est de ne pas remballer les gens chez eux. »