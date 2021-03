Telegram lève un milliard de dollars à l'issue d'une émission d'obligations (fondateur)

Sur sa chaîne Telegram, M. Dourov a déclaré que ces obligations avaient été émises auprès "de certains des investisseurs les plus importants et les plus compétents à travers le monde".

"Cela va permettre à Telegram de continuer à grandir mondialement tout en restant fidèle à ses valeurs, à son indépendance", s'est-il félicité.