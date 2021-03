Roberto Martinez veut la victoire face au pays de Galles: «Commencer ce parcours de la bonne manière»

A la veille de cette rencontre, Roberto Martinez a répondu aux questions de la presse : « C’est un moment qu’on attend tous. J’ai des souvenirs avec le pays de Galles et je connais certains joueurs de l’équipe nationale. Ces qualifications sont importantes et nous voulons faire au mieux avant le mois de novembre. Le football international se joue sur le moment. Nous sommes conscients que cette équipe galloise s’est bien entraînée. Je ne pense pas que les résultats précédents auront un impact demain ».

Sur des joueurs comme Gareth Bale et Joe Allen : « Je respecte les joueurs gallois et ils ont des bons joueurs qui sont forts individuellement. J’ai un lien fort avec Allen mais je pense que demain ce sera à toute l’équipe d’être performante. Ils ont du sang frais, des jeunes joueurs. Demain, nous verrons comment ils peuvent s’adapter. On doit se préparer pour l’Euro mais on doit aussi se qualifier pour la Coupe du monde. Nous devons commencer notre parcours de la bonne manière ».