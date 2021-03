Les éoliennes pourraient être arrêtées un week-end sur 4 durant l’été

En commission de la Chambre énergie, la ministre a prévenu que de telles situations risquaient de se reproduire dans le futur. Elle a notamment pris en compte une étude du gestionnaire du réseau haute tension Elia. Entre mai et août, il y a un risque accru de situations avec une offre trop importante d’électricité et une demande plus faible et de moins d’opportunités d’exportation. Cette menace pèse un week-end sur quatre, selon le rapport d’Elia.

Selon la ministre de l’Énergie, il y aura, durant l’été, des jours sur le marché de l’énergie belge avec des excédents importants et des prix négatifs en conséquence, ce qui pourra conduire à une réduction des capacités. Cette réduction pourrait se faire en modulant les centrales nucléaires (ce qui n’est pas toujours possible, ndlr) et en arrêtant les éoliennes et les centrales thermiques. « Ce qui constitue aujourd’hui une exception deviendra de plus en plus courant », a déclaré le ministre. « Cela démontre surtout la nécessité d’une plus grande flexibilité », a déclaré le ministre écologiste.