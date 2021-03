Licences: un avis positif pour le Standard!

Il y a un peu moins d’un an, le Standard avait été recalé par la Commission des licences en raison du non-respect du délai requis pour la preuve de paiement des primes de quelques joueurs et du compromis de vente du stade par la SA Standard de Liège à la SA Immobilière Standard de Liège, créée par le président Bruno Venanzi. Une opération considérée à l’époque comme un simple projet par la Commission des licences alors que le Standard avait fait valoir le fait que le document transmis portait les signatures des acheteurs et vendeurs et les engageait de manière irrévocable. Le club liégeois avait donc tremblé jusqu’au bout avant qu’en appel, la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport (CBAS) ne lui accorde le précieux sésame.

L’inquiétude ne devrait pas être de mise cette année puisque le Standard a été averti que la Commission avait rendu un avis positif quant à l’obtention de sa licence et que son dossier était donc en ordre. Si ce n’est certes qu’un avis, cela sent très bon dans la mesure où jamais encore jusqu’ici la Commission n’a refusé la licence à un club après avoir rendu un avis positif.

Cela étant, une augmentation de capital reste à l’ordre du jour, Venanzi cherchant toujours, après l’échec d’une collaboration avec François Fornieri, des investisseurs susceptibles d’entrer dans l’actionnariat du club.