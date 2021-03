Coronavirus - Le SNI redoute des mesures pour 130.000 indépendants

"Si nous nous retrouvons à nouveau avec un lockdown dur qui aurait les magasins ?non essentiels? et les professions de contact pour victimes, ce seront pas moins de 130.000 indépendants qui seront frappés. Cela ne peut pas arriver car les conséquences seraient dévastatrices et se feraient sentir pendant une génération. Que ceux qui souhaitent ce lockdown, essayent de simplement survivre avec un droit passerelle?", estime le SNI.