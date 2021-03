Vaccination des profs: des arrêts de travail pourraient avoir lieu dès ce mercredi

Surtout, les syndicats réclament que les enseignants puissent bénéficier d’une vaccination prioritaire, alors que l’école semble être devenue ces derniers jours l’un des principaux lieux de contamination au coronavirus.

En vue de la rentrée après le congé de Pâques, ils veulent aussi que des auto-tests rapides soient mis à disposition dans les écoles.

« Les demandes que nous avons maintes fois formulées auprès des gouvernements dans le but de permettre aux enseignants d’exercer dans la plus grande sécurité possible se sont, depuis le depuis de cette crise sanitaire, heurtées à un refus catégorique ou à un renvoi de responsabilités entre Fédération Wallonie-Bruxelles et Pouvoirs Organisateurs et les récents discours culpabilisateurs tenus par nos ministres font que nous avons atteint un point de non-retour », martèle la CGSP.

Si leur message n’est pas entendu rapidement par le politique, les syndicats socialistes CGSP-Enseignement et Setca-SEL ont déjà prévu d’appeler leurs affiliés à faire grève mardi prochain.