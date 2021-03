Coronavirus: les hôpitaux belges demandent des actions décisives

Ces derniers jours, le nombre de tests positifs à la hausse entraîne une croissance du nombre d’hospitalisations, alertent mardi les hôpitaux belges via leurs fédérations GIBBIS, Santhea, UNESSA et Zorgnet-Icuro. Ils demandent «des actions décisives, maintenant» afin de «pouvoir gérer la troisième vague».

Chaque jour où nous attendons reporte le moment où les contaminations pourraient de nouveau diminuer et où les soins réguliers pourraient reprendre «normalement», estiment ces coupoles.

Depuis 10 jours, c’est l’alerte générale dans les centres de triage et les postes de garde: les téléphones n’arrêtent pas de sonner et la capacité de test doit être sans cesse étendue, préviennent-elles. De plus, notre «position de départ» dans les soins intensifs est pire lors de cette troisième vague, par rapport au moment où la deuxième vague a commencé en automne. Après la deuxième vague, le nombre de patients Covid aux soins intensifs n’a jamais plongé en dessous de 300. Le point le plus bas a été atteint mi-février, mais leur nombre a déjà doublé entre-temps.