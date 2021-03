Joe Biden participera jeudi au sommet de l’Union européenne en visioconférence

«Le président Biden s’entretiendra avec les dirigeants de l’Union européenne de son désir de revitaliser les relations entre les États-Unis et l’UE, de travailler ensemble pour lutter contre la pandémie, faire face au changement climatique et d’approfondir la relation la plus importante au monde en matière de commerce et d’investissement», a précisé la Maison Blanche dans un communiqué.