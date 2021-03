Flipkens et Minnen battues aux portes du tableau final à Miami

Comme Kirsten Flipkens plus tôt dans la journée, Greet Minnen n’est pas non plus parvenue à se qualifier pour le tableau final du tournoi WTA 1000 de Miami. L’Anversoise, 112e mondiale et tête de série N.16, s’est inclinée 6-3, 6-4 en 1h14 face à l’Américaine Hailey Baptiste (WTA 236) mardi au 2e et dernier tour des qualifications de cette épreuve sur surface dure doté de 3.260.190 dollars.

Plus tôt dans la journée, Kirsten Flipkens (WTA 94/N.4) avait été également battue au dernier tour des qualifications 6-4, 6-3 en 1h22 face à l’Espagnole Aliona Bolsova (WTA 105/N.14).

Elise Mertens sera donc la seule Belge dans le tableau final du simple dames en Floride. La N.1 belge, 17e mondiale et tête de série N.16 dans le tableau final, a elle été exemptée de premier tour. Elle fera donc son entrée au 2e tour face à la Tchèque Kristyna Pliskova (WTA 78) ou la Britannique Katie Boulter (WTA 319).