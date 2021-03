La championne de snowboard Julie Pomagalski est morte dans une avalanche

La Française Julie Pomagalski, ancienne championne du monde de snowboardcross, est décédée mardi dans une avalanche dans le canton d’Uri en Suisse, a indiqué le Comité olympique français. Elle était âgée de 40 ans. Un autre Français a perdu la vie dans cette avalanche.

Julie Pomagalski avait été sacrée championne du monde de snowboardcross en 1999 à Berchtesgaden, en Allemagne. Elle avait aussi décroché la médaille d’argent en géant parallèle en 2003 à Kreischberg (Autriche). Elle avait également remporté la Coupe du monde de snowboardcross en 2004 et fini à la 2e place deux ans plus tard.

La Française a participé à deux reprises aux Jeux olympiques, en 2002 à Salt Lake City et quatre ans plus tard à Turin, avec à chaque fois le même résultat (23e en cross et 6e en géant parallèle). Elle avait mis un terme à sa carrière en 2007.