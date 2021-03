Israël: Netanyahu revendique une «immense victoire pour la droite»

Les élections israéliennes consacrent « l’immense victoire de la droite », a déclaré tard mardi soir le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu dont le parti Likoud a terminé en tête selon les premières projections.

« Citoyens d’Israël, merci ! Vous avez donné une immense victoire à la droite et au Likoud sous ma direction. (…) Il est évident qu’une majorité écrasante de citoyens israéliens sont de droite et veulent un gouvernement de droite, fort et stable », a tweeté M. Netanyahu.