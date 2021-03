Coronavirus: plus de 600 personnes en soins intensifs, les contaminations en forte hausse

Sur les 2.402 personnes actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19, 601 sont en soins intensifs, ressort-il des chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour mercredi matin. Entre le 17 et le 23 mars, il y a eu en moyenne 215,3 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une augmentation de 28 % par rapport à la période de référence précédente.

Entre le 14 et le 20 mars, 4.158 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 40 % par rapport à la semaine précédente. Depuis le début de la pandémie en Belgique, 842.775 cas ont été diagnostiqués.