Ecole, commerce, couvre-feu: les recommandations du commissariat corona

Le Premier ministre, Alexander De Croo, a consulté mardi soir les ministres-présidents des Régions et Communautés, sur la base des derniers chiffres et de l’analyse fournie par la commission Corona de Pedro Facon. Ce document est un avis de plusieurs experts. Selon eux, des mesures fortes et rapides sont à prendre pour éviter une saturation des hôpitaux. Plus précisément, le Commissariat propose une période de renforcement des mesures de 4 semaines, s’étalant du 26 mars au 26 avril.

Face à l’augmentation récente des hospitalisations dues au covid, un nouveau Comité de concertation est convoqué ce mercredi matin à 9 heures au palais d’Egmont à Bruxelles, soit cinq petits jours après le précédent. De nombreuses hypothèses sont sur la table, allant du confinement strict à des mesures plus « light » destinées à réduire l’augmentation des contaminations qui pourraient conduire à une troisième vague de l’épidémie.

• Le télétravail doit être obligatoire, sauf s’il est impossible. Dans ce cas, le masque est obligatoire, le protocole doit être renforcé et des tests répétitifs doivent être menés. Les entreprises doivent être davantage contrôlées et les sanctions en cas de non-respect renforcées.

• Activités extrascolaires : rien en intérieur, max. 10 en extérieur ;

• Les écoles (maternel, primaire, secondaire, supérieur) à tout niveau doivent passer au distanciel 100 % du temps dès le 26 mars. Les mesures proposées par les ministres de l’Enseignement ont été acceptées par le commissaire corona, qui recommande leur application avant le 26 mars et à nouveau dès le 19 avril. La vaccination des professeurs n’est pas considérée comme prioritaire.

• Les commerces non essentiels et métiers de contact non médicaux doivent à nouveau fermer leurs portes.

• Le couvre-feu entre minuit et 5 heures doit être maintenu.

• Le masque doit devenir obligatoire dès l’âge de 10 ans (transports en commun, magasin…).

• Les autorités locales doivent davantage lutter contre les rassemblements.

• Pour ce qui est des contacts sociaux, le système en place à Noël serait en vigueur pendant les vacances de Pâques : 1 contact rapproché, 2 si personne isolée.

• Les hôpitaux en phase 1B peuvent annuler des soins non urgents.

Les mesures prises le 19 mars restent d’application. Les autotests devraient être disponibles en pharmacie dès avril (prix fixe et intégralement remboursé). Dès la semaine prochaine, les tests antigéniques devraient être utilisés pour la police et les entreprises à risques.

De son côté, le Gems recommande d’aller encore plus loin, comme c’est prévu dans le plan B. Le couvre-feu serait étendu de 20 h à 5 h du matin et les lieux de loisirs comme les piscines, les gîtes ruraux, les parcs de vacances devraient fermer leurs portes.

Les objectifs de déconfinement du 19 avril et du 1er mai restent inchangés. La priorité est toujours au maintien des écoles.

Si le plan C devait être activé, le télétravail serait obligatoire au max, l’enseignement deviendrait distanciel à 100 %, aucun déplacement non essentiel y compris au sein de nos frontières ne serait permis, tous les commerces non essentiels devraient fermer.